Cremonese, intervento chirurgico per Collocolo

26/09/2025 | 12:50:57

Si allungano i tempi di recupero per Michele Collocolo. Dopo il comunicato di due giorni fa, in cui si parlava di una lesione al retto femorale, oggi la Cremonese ha rilasciato un aggiornamento sulle condizioni del giocatore, comunicando che quest’ultimo è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Questo il comunicato:

“Michele Collocolo è stato sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere la problematica muscolare alla coscia sinistra. L’operazione, eseguita dal professor Francesco Benazzo presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, è perfettamente riuscita”.

Foto: Sito Cremonese