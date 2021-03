Cremonese, intervento al piede per Coccolo: per lui stop di 4 mesi. Il comunicato

La Cremonese, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che, nella giornata di ieri, il difensore Luca Coccolo è stato sottoposto ad intervento chirurgico per stabilizzare la frattura al quinto metatarso del piede destro. Questo il testo integrale: “Nella giornata di ieri Luca Coccolo è stato sottoposto ad intervento chirurgico in una struttura medica di Torino. L’intervento, perfettamente riuscito, si è reso necessario per stabilizzare la piccola frattura al quinto metatarso del piede destro. Per il difensore la prognosi è di 4 mesi“.

Foto: LaPresse