Cremonese, interesse per Andrea Carboni

08/07/2025 | 23:00:35

Dopo la retrocessione con la maglia del Monza, Andrea Carboni potrebbe restare in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, la Cremonese ha mostrato interesse per il difensore classe 2001. Situazione da monitorare nei prossimi giorni: Carboni potrebbe tornare nella massima serie italiana.

Foto: Facebook Carboni