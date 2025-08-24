Cremonese, in una notte abbattuti 3 record clamorosi

24/08/2025

Una notte storica per la Cremonese, nella sua storia in Serie A. Il trionfo di San Siro per 2-1, in casa del Milan, fa abbattere tre record clamorosi, tutti in una notte sola. La Cremonese non aveva mai vinto a San Siro, non aveva mai vinto contro il Milan e non aveva mai vinto alla prima giornata di Serie A. Insomma, meglio di così c’è poco. Per la salvezza, ovviamente, c’è tanto da correre, lo sa bene Nicola, lo sanno bene i tifosi grigorossi, ma la notte del 23 agosto 2025, resterà una pagina indelebile della storia della Città di Cremona. Inoltra, vincere al Meazza con una sforbiciata di Bonazzoli, nel tempio che fu di Van Basten, Gullit, Rijkaard, Shevchenko, Inzaghi, è una soddisfazione indelebile.

Foto: X Cremonese