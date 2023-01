Cremonese, i convocati di Ballardini per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli

Prima partita alla guida della Cremonese per Davide Ballardini, il tecnico domani sfiderà il Napoli in Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona. Incontro valido per l’accesso ai quarti di finale della competizione. Di seguito l’elenco dei calciatori scelti dal nuovo allenatore dei grigiorossi:

Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr.

Difensori: Aiwu, Bianchetti, Hendry, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez.

Centrocapisti: Castagnetti, Meité, Milanese, Pickel.

Attaccanti: Buonaiuto, Ciofani, Felix, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia.

Foto: sito web Cremonese