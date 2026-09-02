Cremonese: Giampaolo out, arriva Pecchia. Conferme totali due giorni dopo

La Cremonese aveva deciso di sollevare Marco Giampaolo dall’incarico a prescindere dalla partita di Coppa Italia. Il paradosso del nostro calcio: il blitz di Parma e la qualificazione non hanno modificato scenari già decisi. Cosi ieri sera è arrivato il comunicato, imminente l’annuncio di Fabio Pecchia (un ritorno) sulla panchina grigiorossa. Una doppia svolta anticipata da Luca Cilli appena due giorni fa: Giampaolo ai saluti e Pecchia in pole. Una domanda: ma non avrebbero potuto evitare la farsa di mandare in panchina a Parma un allenatore condannato all’esonero?

Foto: sito Cremonese