Cremonese, festa allo Zini per la promozione in Serie A con la consegna del trofeo

02/06/2025 | 23:46:02

Pomeriggio dal sapore speciale allo stadio “Zini” in occasione della premiazione ufficiale della Cremonese per la vittoria nei playoff di Serie BKT 2024-25 e la conseguente promozione in Serie A. Davanti ad una Curva Sud Erminio Favalli e un settore Distinti “G. Vialli” gremitissimi, i grigiorossi hanno festeggiato lo splendido campionato appena concluso. Prima dell’inizio ufficiale, l’attaccante grigiorosso Manuel De Luca è stato premiato come MVP dei playoff 2024-25 di Serie BKT per la decisiva doppietta messa a segno nella finale di ritorno contro lo Spezia. Il classe ’98 è stato premiato dal presidente di Lega B Paolo Bedin.

Foto: X Cremonese