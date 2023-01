Cremonese, fatta per il prestito di Pablo Galdames

Davide Ballardini avrà un nuovo rinforzo per il centrocampo per tentare l’impresa salvezza. Infatti, il club grigiorosso ha chiuso per il prestito fino al termine della stagione di Pablo Galdames, centrocampista cileno classe ’96 di proprietà del Genoa.

Foto: sito ufficiale Genoa