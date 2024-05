Cremonese e Venezia non si superano. Finisce 0-0 allo Zini l’andata della finale playoff

Finisce senza gol l’andata della finale playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia. Gara bloccata, come prevedibile, tanti tatticismi, squadre compatte che non si sono superate. Il Venezia ha raccolto quanto sperato, un buon pareggio fuori casa. La Cremonese doveva sperare di vincere per giocarsi poi le sue chance domenica al Penzo. Cremonese che ha avuto le chance con Coda e Vazquez.

Venezia che ha costruito poco, ma rischiato anche non troppo. Alla fine uno 0-0 giusto, che sta bene ai lagunari che con un altro pareggio domenica, in casa, festeggerà il ritorno in Serie A.

La Cremonese invece sarà costretta a vincere per forza entro i 90 minuti.

Foto: twitter Cremonese