Cremonese, differenziato per Dessers. Il report

La Cremonese torna ad allenarsi dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus, ecco il report odierno: “Rientrata nella notte da Torino, la Cremonese è tornata ad allenarsi questa mattina al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Al termine dell’attivazione fisica, gli undici scesi in campo dal primo minuto contro la Juventus hanno svolto attività defaticante, mentre il resto del gruppo ha completato il seguente programma: esercitazioni tecniche, possesso palla, partita 5 contro 5. Tsadjout è tornato a lavorare con i compagni anche se ancora in modo parziale. Attività differenziata per Dessers. Domani allenamento dalle ore 15”.

Foto: Instagram Cremonese