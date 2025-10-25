TOP NEWS
Cremonese-Atalanta, i convocati di Juric

25/10/2025 | 12:23:40

Sono 24 i calciatori convocati da Ivan Jurić per Cremonese-Atalanta, sfida della 8ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 allo stadio Zini di Cremona:

– Ahanor Honest (69)

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Hien Isak (4)

– Kossounou Odilon (3)

– Krstović Nikola (90)

– Lookman Ademola (11)

– Maldini Daniel (70)

– Musah Yunus (6)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Rossi Francesco (31)

– Samardžić Lazar (10)

– Scamacca Gianluca (9)

– Sportiello Marco (57)

– Sulemana Kamaldeen (7)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)
foto Instagram atalanta