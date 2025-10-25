Cremonese-Atalanta, i convocati di Juric
25/10/2025 | 12:23:40
Sono 24 i calciatori convocati da Ivan Jurić per Cremonese-Atalanta, sfida della 8ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 allo stadio Zini di Cremona:
– Ahanor Honest (69)
– Bellanova Raoul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Brescianini Marco (44)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– de Roon Marten (15)
– Djimsiti Berat (19)
– Éderson (13)
– Hien Isak (4)
– Kossounou Odilon (3)
– Krstović Nikola (90)
– Lookman Ademola (11)
– Maldini Daniel (70)
– Musah Yunus (6)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Rossi Francesco (31)
– Samardžić Lazar (10)
– Scamacca Gianluca (9)
– Sportiello Marco (57)
– Sulemana Kamaldeen (7)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
foto Instagram atalanta