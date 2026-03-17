Cremaschi operato dopo la lesione al menisco. La nota del Parma

17/03/2026 | 19:09:57

Il Parma ha aggiornato sulle condizioni di Cremaschi: “Nel pomeriggio di oggi il calciatore Benjamin Cremaschi​​​​​​ è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica Casa di Cura Città di Parma in seguito alla lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato dal Professor Paolo Adravanti, alla presenza del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

foto x parma