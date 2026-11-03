Cragnotti esalta Tavares: “È un giocatore da Real Madrid”

03/11/2026 | 10:16:13

Sergio Cragnotti torna a parlare della Lazio e lo fa con parole importanti nei confronti della squadra guidata da Gennaro Gattuso. L’ex presidente biancoceleste, protagonista dell’ultimo Scudetto del club, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sull’avvio di stagione, sul lavoro dell’allenatore e sulle prospettive della formazione capitolina. Dopo la vittoria contro il Cagliari, Cragnotti ha espresso il proprio apprezzamento per il gruppo, invitando però a mantenere i piedi per terra. L’ex patron ha innanzitutto analizzato il momento della squadra, sottolineando i meriti del gruppo e la capacità di ottenere risultati anche nelle partite più complicate: “Questo gruppo sta facendo cose straordinarie. E se le ha fatte per dieci partite vuol dire che non è casuale. Però credo sia meglio avere prudenza. Gattuso e i suoi giocatori devono continuare a pensare a una partita per volta, senza porsi traguardi a lungo termine. L’unico obiettivo deve essere quello di ottenere il massimo nella partita successiva”. Cragnotti ha poi individuato nello spirito di rivalsa uno degli elementi decisivi dell’attuale Lazio, riconoscendo anche il lavoro della società: “È una formazione che è stata preparata molto bene a livello fisico e gioca un calcio moderno. Questo potrebbe già bastare. Ma io ritengo che ci sia dell’altro. Credo che la vera differenza la stia facendo lo spirito di rivalsa che anima molti giocatori e il tecnico Gattuso. La società, nelle persone del presidente Lotito e del ds Fabiani, è stata molto brava a individuare gli elementi giusti anche sotto questo profilo”. Parole di grande apprezzamento anche per Gattuso, che Cragnotti aveva conosciuto da avversario quando guidava il Milan: “Sinceramente no. Da giocatore era uno tutto grinta e generosità. Da allenatore ha completamente cambiato il suo modo di fare calcio. Gli vanno solo fatti i complimenti per quello che è riuscito a creare. E mi auguro che continui così a lungo”.L’ex presidente ha poi individuato alcune analogie con la Lazio di Zdenek Zeman: “Sì, noto delle analogie con quella di Zeman. Più che altro per il modo di stare in campo, per quella voglia di attaccare sempre e di segnare. Poi è chiaro che le epoche sono diverse. Negli anni 90 in Serie A c’erano i più grandi campioni internazionali. Oggi purtroppo la situazione è cambiata. E non solo per la Lazio. Anche le altre big hanno rose tecnicamente inferiori rispetto a quei tempi”. Tra i calciatori dell’attuale rosa, Cragnotti ha individuato in Nuno Tavares il giocatore maggiormente in grado di impressionarlo: “Sì, almeno uno: Tavares. Giocatore straordinario sia quando attacca sulla fascia sia quando si accentra. Sono d’accordo con Gattuso quando dice che è da Real Madrid”. L’ex presidente ha riservato parole positive anche per altri elementi della formazione biancoceleste: “A me piace molto Noslin. Ha grande tecnica, ma è pure generoso e può giocare in tanti ruoli dell’attacco. E poi ci sono Taylor e Isaksen che stanno crescendo tanto e possono diventare giocatori di grande livello”. Infine, Cragnotti ha affrontato il tema della protesta dei tifosi e dello stadio Olimpico spesso semivuoto. L’ex patron ha riconosciuto il diritto alla contestazione, ma ha manifestato la propria contrarietà alla scelta di disertare gli spalti: “È una cosa che non capisco e che mi trova in totale disaccordo. Le contestazioni vanno sempre accettate, non discuto questo. Ma, se proprio le si vuole fare, che le si faccia in altre sedi, non allo stadio. Così facendo questa protesta diventa deleteria perché lascia sola una squadra che invece meriterebbe tutto l’affetto e il tributo del suo popolo”. Cragnotti ha ricordato anche le contestazioni vissute durante la propria presidenza, in particolare quella legata alla possibile cessione di Giuseppe Signori al Parma: “Le contestazioni nei confronti dei presidenti fanno parte del calcio, anch’io ne ho subite tante e anche molto dure, a cominciare da quella per la cessione di Signori al Parma. Ma lo stadio non è mai stato lasciato vuoto e anche adesso non dovrebbe accadere. Con il pubblico sugli spalti questa Lazio andrebbe ancora più forte”.

foto: instagram Tavares