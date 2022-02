Cragno: “Spero di tornare in Nazionale, ho sempre fatto il massimo per riuscire a starci”

Alessio Cragno alla Gazzetta dello Sport: “Ho in testa solo la salvezza con il Cagliari, ma il mio secondo obiettivo è tornare in Nazionale. Essere nel gruppo è bello, io ho sempre fatto il massimo per riuscire a starci. Ho la fortuna di avere una bella famiglia vicina. Noi calciatori siamo agevolati, avendo un buon reddito, nel fare i figli presto. E la famiglia per me è un punto fisso e fondamentale”.

FOTO: Twitter Cagliari