CR7, l’uomo dei record: mai nessuno come lui nelle qualificazioni europee

Si scrive Cristiano Ronaldo, si legge l’uomo dei record. Con il poker realizzato stasera nella gara tra il suo Portogallo e la Lituania, finita 5-1 e valida per le qualificazioni a Euro 2020, il fuoriclasse della Juventus si è portato a quota 25 gol diventando il calciatore con il maggior numero di reti nelle qualificazioni europee. Scavalcato l’irlandese Robbie Keane che deteneva il primato da solo a quota 23 centri. Per Ronaldo si tratta inoltre del 90°, il 91°, il 92° e il 93° gol complessivo in Nazionale. CR7, sempre più uomo dei record…

https://twitter.com/UEFAcom_it/status/1171516607438311426

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020