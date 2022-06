CR7: “United, torneremo dove ci spetta. Non inseguo i record. Sono loro che seguono me”

Cristiano Ronaldo resterà allo United anche la prossima stagione, nonostante i Red Devils non giocheranno in Champions? Arriva un messaggio chiaro del fuoriclasse portoghese che sul sito ufficiale del club ha mandato un messaggio ai tifosi, in vista della prossima stagione.

Queste le sue parole: “I nostri tifosi sono fantastici, ci supportano anche nelle sconfitte. Mi hanno fatto sentire il loro calore da subito. La cosa più importante per me è provare a vincere qualche coppa. Il Manchester United tornerà dove gli spetta. Non so quanto ci metterà, ma ci credo e io voglio riportarlo dove merita. Voglio continuare a vincere, a segnare, a battere record. I record arrivano da me naturalmente, io non seguo loro, loro seguono me. Voglio continuare a lavorare duro ogni giorno, amo questo gioco, i miei compagni al Manchester mi aiutano, e io apprezzo tutti quelli che mi provano ad aiutare”.

