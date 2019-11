CR7 trascina il Portogallo, doppietta contro la Lituania. È 2-0 all’intervallo

Si è concluso il primo tempo di Portogallo-Lituania, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. Il tanto atteso Cristiano Ronaldo ha prima sbloccato il risultato guadagnando e trasformando un calcio di rigore al 7′ e poi ha raddoppiato al minuto 22. All’intervallo, dunque, siamo sul 2-0 per i lusitani e CR7 ha dimostrato di essere in buone condizioni dal punto di vista fisico. Ottime notizie per la Juventus e per Sarri.

Foto: Fifa Twitter