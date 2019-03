CR7 torna in Nazionale: convocato per le gare contro Ucraina e Serbia

CR7 torna in Nazionale dopo circa nove mesi. L’attaccante della Juve è stato inserito nella lista dei giocatori chiamati dal ct del Portogallo, Fernando Santos, per le sfide con Ucraina (22 marzo) e Serbia (25 marzo), valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Il capitano dei lusitani ha collezionato l’ultima presenza al Mondiale di Russia e saltato, in accordo con la Federazione, i successivi impegni con la squadra. Fra gli “italiani” presenti anche Joao Cancelo, Mario Rui e Joao Mario, mentre non c’è l’interista Cedric Soares. Completa le sorprese Joao Felix, talentino del Benfica seguito anche dalla Juve. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Beto, José Sa, Rui Patricio

Difensori: Joao Cancelo, Semedo, Fonte, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Mario Rui

Centrocampisti: Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Mario, Joao Moutinho, Pizzi

Attaccanti: Bernardo Silva, Joao Felix, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Dyego Sousa

Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal Vem ver os craques ao vivo!

🇵🇹 x 🇺🇦 ⚽️ 🇵🇹 x 🇷🇸

📅 22/03 e 25/03

🎟️ https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A

🏟️ Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ — Portugal (@selecaoportugal) March 15, 2019

Foto: uefa.com