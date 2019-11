CR7 torna contro la sua vittima preferita: indimenticabile la tripletta allo Stadium

Ancora poche ore e poi, allo Stadium, i riflettori si accenderanno per l’attesissima sfida, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, tra Juventus e Atletico Madrid. A spaventare la squadra di Diego Pablo Simeone, sarà nuovamente Cristiano Ronaldo. L’uomo Champions per eccellenza (122 sigilli e 5 titoli) ritrova ancora una volta i suoi vecchi cugini che, per ben 9 anni, ha affrontato e spesso castigato con addosso la maglia del Real Madrid. CR7 ha già sfidato i Colchoneros 34 volte in carriera (3 con la maglia bianconera) conquistando 15 vittorie, 9 pareggi e altrettante sconfitte. Numeri alla mano, dunque, il portoghese rappresenta un vero amuleto e un autentico giustiziere. I bianconeri, dopo aver sfiorato l’impresa al Wanda Metropolitano nella gara d’andata, proveranno a fermare il Cholo proprio come accadde qualche mese fa, precisamente il 12 marzo, negli ottavi di finale: 3-0 e tripletta di Ronaldo che contro i Rojiblancos ha già siglato 25 sigilli in, come detto, 31 incroci. Sarri spera che Cristiano si possa ripetere, replicando le gesta del passato come fatto in occasione delle due finali della massima competizione europea per club, nel 2014 all’Estadio da Luz di Lisbona (4-1) e nel 2016 a San Siro (5-3 ai rigori con CR7 ultimo a calciare). Non resta che attendere, con l’auspicio di rivedere l’ex Real scatenarsi contro la sua vittima preferita: l’Atletico. Cristiano Ronaldo, miglior marcatore in assoluto nella storia del derby di Madrid, torna dopo l’infortunio e non vede l’ora di trascinare la sua Juve.

Foto: Juventus Twitter