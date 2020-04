CR7 si allena a casa, i figli lo disturbano: “Bimbi, fate lavorare papà”. Il video

Cristiano Ronaldo trascorre il suo periodo di isolamento a casa e con la sua famiglia in Portogallo. Anche oggi, giorno di Pasquetta, non ha perso l’occasione di allenarsi per farsi trovare al top alla ripresa del campionato. Tuttavia, i suoi quattro figli, preferirebbero giocare con lui e, teneramente, l’hanno disturbato. Il fenomeno della Juventus, nel seguente video, li invita a lasciarlo lavorare: “Bimbi, fate lavorare papà”.

Foto: Cristiano Ronaldo Instagram