CR7, regalo con dedica alle calciatrici dell’U17 femminile portoghese: “Da bambino avevo un sogno”

Cristiano Ronaldo cuore d’oro. Il campione della Juve ha dedicato un pensiero alle giovani calciatrici dell’Under 17 femminile del Portogallo che sono riuscite a qualificarsi per l’Europeo 2020. Ognuna delle componenti della squadra ha ricevuto un paio di scarpini come quelli indossati da CR7, accompagnando il regalo da una lettera di incoraggiamento: “​Vi mando questi scarpini nella speranza che vi aiutino a realizzare il vostro sogno. Quando ero un bambino avevo un sogno semplice e allo stesso tempo folle: ​volevo diventare il miglio calciatore del mondo. Ho dedicato la mia vita a questo sogno, in palestra, durante gli allenamenti, facendo tutto ciò che era necessario per renderlo realtà. ​Se ce l’ho fatta io, potete farcela anche voi. Congratulazioni per la qualificazione alla seconda fase. Buona fortuna e godetevi gli scarpini”. Firmato, Cristiano Ronaldo.

Foto:Twitter ufficiale Fifa World Cup