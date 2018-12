CR7: “Porte aperte a Marcelo. Messi? Accetti la sfida e venga in Italia. Alla Juve…”

Cristiano Ronaldo ha parlato anche di mercato e di Leo Messi nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni di CR7: “Scrivete di James Rodriguez, di Bale, di Asensio ma sono onesto: la Juventus non ha bisogno di altri giocatori. Marcelo è forte, noi apriamo le porte ai buoni giocatori e Marcelo è uno di loro. Se mi manca Messi? Magari manco io a lui… Io ho giocato in Inghilterra, Spagna, Italia, Portogallo, in Nazionale, mentre lui sta sempre in Spagna. Magari ha più bisogno lui di me. Per me la vita è una sfida, mi piace e mi piace far felici le persone. Mi piacerebbe che venisse in Italia, un giorno. Faccia come me, accetti la sfida. Quella con lui non è una gara, io faccio il mio lavoro: non mi piace quando mi paragonano ad altri, non è giusto”, ha chiuso CR7.

Foto: Twitter ufficiale Uefa