CR7, parla una delle commesse del McDonald’s: “Lui era il più timido. Se mi invita a cena…”

Nei giorni scorsi Cristiano Ronaldo aveva confessato di voler premiare con un invito a cena le impiegate del McDonald’s di Lisbona per averlo aiutato da bambino quando era in difficoltà. Una delle commesse, Paula Leça, ha parlato a Radio Renascença: “Aspettavano vicino alla cassa, come se non volessero nulla. E quando c’erano troppi hamburger, il nostro manager dava loro il permesso di darglieli. Uno di loro era Cristiano Ronaldo, il più timido. L’invito? Nessuno credeva a questa storia, adesso la gente è consapevole che non mi sono inventata nulla. Se mi invitasse realmente a cena sicuramente ci andrò, e lo ringrazierò”.

Foto: Ronaldo Twitter personale