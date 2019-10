CR7: “L’età non conta. Voglio sempre essere il migliore, ma inizio a vedermi fuori dal calcio”

Cristiano Ronaldo, fenomeno portoghese della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportBible: “Per raggiungere quello che sono nel calcio sono serviti tanti anni di duro lavoro, dedizione e passione. Non sono ancora fuori dal calcio, ma sono un ragazzo competitivo e mi piacere essere il numero uno. Voglio essere il numero uno e lo farò al 100%. Amo ancora il calcio e adoro far divertire i tifosi. L’età non conta, importa solo la mentalità. Negli ultimi cinque anni ho iniziato a godermi questo processo di vedermi anche fuori dal mondo del calcio. Non so quando accadrà magari tra uno o due anni, non lo so. Non voglio imitare nessuno, devi essere te stesso. Ma nel frattempo puoi prendere spunto da altri buoni esempi, come campioni di altri sport. Anche i CEO delle grandi aziende sono sempre motivati e devono lavorare sodo per ottenere risultati. Tutti hanno pressione nel loro lavoro, è il modo in cui la gestisci che conta. Devi fidarti di te stesso. Nel calcio ho più controllo, perché so cosa posso fare. Negli affari è più difficile perché dipendi da altre persone, ma ho una buona squadra”.

Foto: Klankosova