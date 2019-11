CR7, la Nazionale per cancellare le polemiche: i numeri con il Portogallo sono da urlo

CR7 riabbraccia il suo Portogallo. Al centro delle critiche e delle polemiche dopo la contestata sostituzione contro il Milan, il fenomeno lusitano dal ritiro della Nazionale ha postato sui social una foto con una didascalia ben chiara: “I’m back”, “Sono tornato”. Un messaggio forte e chiaro, la voglia di mettersi alle spalle quell’episodio dello Stadium contro i rossoneri. In palio c’è una qualificazione a Euro 2020 tutta da conquistare: nel girone B l’Ucraina è in testa con 19 punti, il Portogallo insegue con 11 punti, la Serbia a quota 10. Gli appuntamenti con Lituania (domani) e Lussemburgo non sono da fallire per poter difendere il ruolo di campioni in carica. Il ct Santos si affida a Ronaldo, che con il Portogallo ha numeri da urlo: nelle 4 gare stagionali ha realizzato la bellezza di 7 reti. E allora la gara di domani contro la Lituania può rappresentare la migliore occasione per cancellare le recenti polemiche.

Foto: Twitter ufficiale Fifa World Cup