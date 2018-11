CR7 inventa, Mandzukic stende il Valencia: la Juve vola agli ottavi di Champions

La Juve piega di misura il Valencia e vola agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. La rete di Mario Mandzukic arrivata al 59′ ha consentito ai bianconeri di battere gli spagnoli al termine di una gara ricca di emozioni. Determinante Cristiano Ronaldo, abile a mandare in gol l’attaccante croato dopo una finta ubriacante su Gabriel. Nel primo tempo, però, tanto Valencia e poca Juve con un solo tiro in porta. Poi nella ripresa la squadra di Allegri ha preso il sopravvento sfiorando ripetutamente il vantaggio e poi il raddoppio. La Juve si prende gli ottavi di Champions, per sapere se come prima o come seconda del girone bisognerà attendere l’ultima giornata.

90'+3 – E' FINITA! La Juve batte 1-0 il @valenciacf e supera il primo turno di #UCL!

MISSION: ACCOMPLISHED! 🎯

AGLI OTTAVI! pic.twitter.com/hT7fcEfT44 — JuventusFC (@juventusfc) November 27, 2018

Foto: Twitter ufficiale Juventus