CR7 in gol dopo 13 minuti: United avanti sullo Young Boys

Cristiano Ronaldo ha eguagliato il record di presenze in Champions League di Iker Casillas, quella di Berna contro lo Young Boys è la 181esima gara nella massima competizione continentale. E non solo, ha sbloccato il match dopo soli 13′, servito alla grande da Bruno Fernandes e battuto il portiere degli svizzeri, non impeccabile nell’occasione.

Foto: Twitter Manchester United