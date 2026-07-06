CR7, il sogno Mondiale finisce in lacrime. Si chiude un’era

06/07/2026 | 23:20:51

Finisce il sogno Mondiale di Cristiano Ronaldo e del Portogallo. Era l’ultimo grande trofeo che desiderava CR7 prima di chiudere la carriera. Quel trofeo che non arriverà, questo, come ha detto CR7, è stato il suo ultimo Mondiale, che si è chiuso agli ottavi, in lacrime, nella sfida contro la Spagna, persa 1-0 al 91′.

La fine di un’era, di 6 Mondiali, unico essere umano a segno in tutti e 6. Il suo obiettivo era alzare la Coppa del Mondo, almeno da calciatore non ci riuscirà. Il sogno svanisce in lacrime.

Foto: Instagram Ronaldo