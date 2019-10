CR7: “Il record di gol? Sono felice, il più bello contro la Juve in rovesciata. Messi? Rivalità stimolante”

Cristiano Ronaldo, fenomeno portoghese della Juventus, ha rilasciato un’interessante intervista a France Football, settimanale francese che a breve assegnerà anche il nuovo Pallone d’Oro: “Il record di gol in carriera? 701 gol, un numero impressionante di cui sono ancora più orgoglioso guardando quanti pochi giocatori hanno raggiunto tale cifra. Il mio preferito? Se devo scegliere, dico il gol alla Juventus, la rovesciata. Era un gol che cercavo di segnare da diversi anni. Il calcio come ossessione? All’età di 19-20 anni ho capito che il calcio era numeri, titoli, record e obiettivi. La rivalità con Messi? Essere uno di fronte all’altro in Spagna ci ha permesso di migliorarci, di essere più efficienti. Al Real sentivo questa pressione, ma è stata una sana rivalità. Cosa serve per segnare così tanti gol? Per prima cosa il talento. Senza quello non fai molto. Ma anche il talento senza lavoro è inutile, nulla cade giù dal cielo. Non sarei mai arrivato dove sono oggi senza la mia cultura del lavoro. Obiettivi futuri? Il mio obiettivo è rimanere giovane man mano che invecchio, sempre competitivo. Mi sapete dire un giocatore che gioca come me, alla stessa età, in una squadra come la Juventus?”.

Foto: Klankosova