CR7: “Il record dei 900 gol? Rappresenta molto per me. Ora già penso al prossimo”

Serata da record per Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese ha raggiunto quota 900 gol in carriera con il sigillo nella sfida di Nations League di questa sera. Dopo la partita contro la Croazia, l’ex Real Madrid e Juventus ha parlato ai microfoni di RTP: “Il record dei 900 gol? Rappresenta molto. Era un numero che desideravo raggiungere da molto tempo. Sapevo che lo avrei raggiunto questo numero perché continuando a giocare sarebbe successo in modo naturale. È importante sottolineare l’ottima partita di calcio giocata oggi da entrambe le squadre. Penso che entrambi abbiano fatto abbastanza bene. Uno spettacolo di partita. Il Portogallo si è comportato piuttosto bene. Ci sono stati momenti della partita in cui sapevamo soffrire e anche questo è molto importante. Penso che la vittoria sia meritata. Abbiamo avuto più occasioni, avevamo più palla. Secondo me è stata un’ottima partita. È stata un’emozione. Sembra un traguardo normale, ma solo io e le persone intorno a me sappiamo quanto sia difficile lavorare ogni giorno, stare bene fisicamente e psicologicamente, segnare il 900esimo gol. È un traguardo unico nella mia carriera. Un altro record? I record vengono naturali, lo sai. Sono felice. Ma per me la cosa più importante è sottolineare il lavoro di squadra. Dopo quanto fatto agli Europei dovevamo lasciare un bel segno e così è stato”.

Foto: Instagram Euro 2024