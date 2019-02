CR7, gol e dedica a Paulo: esultanza con la “Dybala mask”

Cristiano Ronaldo, protagonista nella vittoria della Juve contro il Sassuolo, ha siglato il 18esimo gol in Serie A. Un colpo di testa micidiale sugli sviluppi di un corner che non ha lasciato scampo alla difesa neroverde. Il portoghese, però, al “Mapei” ha sfoggiato un’esultanza molto particolare: dopo il classico salto CR7 si è portato la mano al volto e mima la “Dybala mask”. Poi un sorriso verso la panchina, dove in quel momento sedeva Paulo (entrato in campo poco dopo). Ronaldo, numeri da urlo e dedica speciale a Dybala.

Foto: Twitter @cholito82