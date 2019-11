CR7 esulta per la vittoria di Bergamo: “Bravi ragazzi, grande carattere”

Cristiano Ronaldo, grande assente di Atalanta-Juve, ha esultato sui sociale per la vittoria ottenuta dai suoi compagni. Questo il messaggio pubblicato su Instagram dal portoghese: “Grande carattere, bravi ragazzi”. CR7 continuerà a lavorare per rientrare in Champions con l’Atletico Madrid.

Foto: Juventus Twitter