CR7 e una perla di Dybala: la Juve sbanca Bologna, Sarri consolida la vetta

La Juve si mette alle spalle la sconfitta nella finale di Coppa Italia e riparte nel migliore dei modi in campionato. La squadra di Sarri sbanca il Dall’Ara battendo per il 2-0 il Bologna nel terzo anticipo della 27esima giornata di Serie A. Gara sbloccata al 23′ da un rigore trasformato con freddezza da Cristiano Ronaldo, penalty concesso per un fallo di Denswil su De Ligt sugli sviluppi di un corner (decisivo l’intervento del Var). Al 36′ arriva il raddoppio bianconero con una perla di Paulo Dybala: assist di tacco di Bernanrdesci, la Joya calcia a giro dal limite dell’area e palla che si insacca sotto il sette. Nella ripresa il Bologna prova a spingere sull’acceleratore per riaprire la partita, ma la Juve amministra il doppio vantaggio, sfiora il tris in contropiede, resta in 10 per l’espulsione di Danilo (doppio giallo) e porta a casa un’importante vittoria in chiave scudetto. Un successo che permette infatti agli uomini di Sarri di consolidare la vetta con quattro lunghezze di vantaggio sulla Lazio seconda e attesa dalla difficile sfida di mercoledì in casa dell’Atalanta.

LUNEDI’ 22 GIUGNO

Ore 19,30 – Fiorentina-Brescia 1-1 (Pezzella – Donnarumma)

Ore 19,30 – Lecce-Milan 1-4 (Mancosu – Castillejo, Bonaventura, Rebic, Leao)

Ore 21,45 – Bologna-Juventus 0-2 (Ronaldo, Dybala)

MARTEDI’ 23 GIUGNO

Ore 19,30 – Spal-Cagliari

Ore 19,30 – Hellas Verona-Napoli

Ore 21,45 – Genoa-Parma

Ore 21,45 – Torino-Udinese

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO

Ore 19,30 – Inter-Sassuolo

Ore 21,45 – Atalanta-Lazio

Ore 21,45 – Roma-Sampdoria

CLASSIFICA: Juventus 66; Lazio 62; Inter 57; Atalanta 51; Roma 45; Napoli, Milan 39; Verona 38; Parma 36; Bologna 34; Cagliari, Sassuolo 32; Fiorentina 31; Udinese, Torino 28; Sampdoria 26; Genoa, Lecce 25; Spal 18; Brescia 17.

Foto: Twitter ufficiale Juventus