CR7 e l’amore per la mamma: un’automobile da 100mila euro per il compleanno

Che Cristiano Ronaldo fosse molto legato alla madre, era una cosa già risaputa. Tuttavia, oggi, il campione portoghese ha rimarcato nuovamente il suo sentimento regalando alla signora Dolores Aveiro una Mercedes GLC coupè 350 da 100mila euro. La signora Dolores, che lo scorso marzo è stata vittima di un ictus, sembra sulla via del recupero e ha postato su Instagram una sua foto coi regali ricevuti per il compleanno, un bel mazzo di fiori e la vettura donata dal figlio. “Grazie ai miei figli, per i regali ricevuti oggi. Buona giornata a tutte le mamme” – ha scritto.

https://www.instagram.com/p/B_uBKL0jBbQ/?utm_source=ig_web_copy_link

Foto: profilo Instagram personale Cristiano Ronaldo