CR7, Bentancur e Bonucci: Juve show, 3-1 alla Roma. Sarri vola in semifinale di Coppa

Tutto facile per la Juve. La squadra di Sarri già nei primi 45’ archivia la pratica Roma e vola alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Milan-Torino. Apre le marcature il solito Cristiano Ronaldo con un perfetto diagonale mancino in area. Poi il raddoppio di Bentancur e il tris di Bonucci nel recupero del primo tempo. La Roma si sveglia nella ripresa ma non basta l’autorete di Buffon, propiziata da una traversa di Under. Lo stesso portiere salva su Florenzi e Kolarov, ma il risultato non cambia. La Juve vince 3-1 e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia.

Foto: Twitter ufficiale Juve