CR7 allo United: l’annuncio dei Red Devils su Instagram ha il record di like per un club

Come riporta l’ESPN, l’annuncio di venerdì pomeriggio di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha un record social. Precisamente su Instagram. Il post dei Red Devils “Welcome home Cristiano” è diventato il post Instagram con più like di sempre per una squadra sportiva ottenendo ben 12.7 milioni.

Un numero quasi irraggiungibile contando che Messi al PSG aveva raggiunto circa 9 milioni di like.

Come riporta sempre ESPN, Ronaldo guadagna 1.6 milioni di dollari per ogni post su Instagram, superando la star di Hollywood The Rock. Messi è solo settimo in questa classifica, superando di poco il milione di dollari a post.

Foto: Twitter Manchester United