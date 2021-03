Covid, Pelè si è vaccinato: “Oggi è un giorno indimenticabile”

Pelé ha annunciato di aver ricevuto il vaccino anti Covid-19 pubblicando una foto su Instagram in cui appare felice e sorridente e ringrazia il personale medico e sanitario che lo ha assistito.

Questo il post su Instagram della leggenda brasiliana: “Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino! La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte persone non avranno avuto il vaccino. Continuiamo a lavarci le mani e, se possibile, restiamo a casa. Quando usciamo, non dimentichiamo la mascherina e manteniamo le distanze sociali. Tutto questo passerà se penseremo agli altri e ci aiuteremo a vicenda”.

Foto: Instagram personale