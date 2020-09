Covid-19: positivi sette giocatori e due membri dello staff del Perugia

Altri casi di Covid-19 colpiscono il calcio italiano. Questa volta è il Perugia che, a seguito dei controlli per il via della nuova stagione, ha riscontrato la positività di sette giocatori e due membri dello staff. Ora, annullata la prima seduta stagionale agli ordini del nuovo tecnico Fabio Caserta, si valuterà se rinviare o addirittura annullare la partenza per il ritiro di Cascia in programma da domenica.

Foto: logo Perugia.