Coronavirus, Karpaty Lviv: focolaio di contagi. Squadra in quarantena

Il Karpaty Lviv, club ucraino, mediante un comunicato stampa apparso sul proprio sito ufficiale ha dichiarato che poco meno della metà dei 65 soggetti posti a screening, causa controlli per il Covid-19, sono risultati positivi.

“Il laboratorio dopo aver analizzato i tamponi ha certificato poco meno della metà dei soggetti analizzati (in tutto 65) positivi al Covid-19. Tutti gli infetti sono a conoscenza dei risultati e sono isolati sotto controllo medico.

Secondo il protocollo, la situazione nel campo della squadra è stata prontamente segnalata alla Federcalcio ucraina e alla Premier League. Il club è stato messo in quarantena per almeno due settimane e ogni allenamento è stato completamente cancellato.

Facciamo appello alle massime autorità calcistiche per non interrompere le partite della stagione in corso. Facciamo inoltre appello a tutti i club ucraini senza eccezioni di essere il più responsabile possibile nel testare giocatori, allenatori e personale. Nessuno è assicurato contro il rischio di infezione.”

Foto: Sito ufficiale Karpaty Lviv