Covid-19, Pogba e Ndombele positivi: fuori dai convocati di Deschamps

Positivi al Covid-19 anche Paul Pogba e Tanguy Ndombele che dovranno fare a meno di calcio per circa 14 giorni. I due centrocampisti di Machester United e Tottenham sono asintomatici e restano in autoisolamento. I due non sono stati convocati da Didier Deschamps per i prossimi impegni della nazionale francese contro Svezia e Croazia. Al loro posto convocati Eduardo Camavinga (17 anni del Rennes) e Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus.

Foto: AS