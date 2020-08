Due match del primo turno di qualificazione di Europa League sono stati rinviati a causa di positività da COVID-19. Si tratta delle sfide tra Nomme Kalju (Estonia) e Mura (Slovenia) oltre a quella tra il Maccabi Haifa (Israele) e il Zeljeznicar (Bosnia). Entrambe erano in programma oggi. Il match è stato posticipato e la UEFA deciderà come comportarsi per il rinvio.

Foto: Twitter uefa