Couto: “Sono felice al Como dopo due anni difficili in Germania. Sono venuto qui per giocare”

11/10/2026 | 16:09:46

Yann Couto ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma: “Sono molto felice di stare qui. C’è molta fiducia nello staff, con l’allenatore, dei tifosi. Si respira un’aria di famiglia, dopo due anni complicati in Germania. Sono venuto qui per giocare, felice anche di aiutare la squadra. Non sono ancora al livello a cui voglio essere e dobbiamo migliorare, continuare così”.

foto facebook como