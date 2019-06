In Spagna sicuri: Coutinho vuole solo il Psg. Ora il Barcellona…

Futuro in bilico per Philippe Coutinho. Il feeling tra il brasiliano e il Barcellona non è mai sbocciato definitivamente, ecco perché il classe ’92, attualmente impegnato in Copa America con la nazionale verdeoro, in estate potrebbe lasciare i Blaugrana. Lo stesso Coutinho pochi giorni fa ha parlato così del suo futuro: “Non so se continuerò al Barcellona”. Parole che fanno sperare il Psg, da tempo sulle sue tracce: il sudamericano ha ricevuto diverse proposta (incluse quelle dalla Premier ), ma la sua volontà – secondo quanto svela il Mundo Deportivo in edicola oggi – è solo quella di volare al Psg dove ritroverebbe Leonard. Ora il Barcellona valuta con attenzione la situazione, presto prenderà una decisione.

Foto: Twitter ufficiale Champions League