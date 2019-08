Coutinho si presenta: “Sono qui per dare il meglio di me e vincere titoli”

Dopo l’ufficialità, è subito arrivato il momento per il Bayern Monaco di presentare ai propri tifosi Philippe Coutinho in conferenza stampa. Queste sono state le parole del nuovo acquisto dei bavaresi, raccolte da Sport: “Abbiamo fatto alcune prove con i dottori già a Barcellona e lì ho svolto diverse sessioni di allenamento, quindi mi sono preparato nel miglior modo possibile per esser pronto quanto prima. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di giocare. In questi anni al Barcellona ho imparato molto e vinto diversi titoli. Erano molto interessati al fatto che arrivassi qui e dal primo secondo in cui mi hanno parlato del progetto ho avuto grande voglia di venire. Sulla posizione in campo deciderà l’allenatore. Sono venuto qui per dare il meglio di me e è quello che farò, qualunque sia la posizione in campo. La mia preferita è quella da numero 10, è dove sono più a mio agio, però deciderà il tecnico. Il tema della fiducia è molto importante per me. A Barcellona le cose non sono andate come avrei voluto, ma è il passato. Questo è un nuovo club e voglio stare qui a lungo e vincere molti titoli. Il progetto che mi è stato presentato è molto competitivo. Ho parlato con Thiago e Rafinha e mi hanno detto cose positive del Bayern. Devo dare il meglio di me. Questo club ha una grande storia e portare la 10, con ciò che significa, per me è un orgoglio. So che c’è molta pressione e che ci si aspetta molto da me, ma sono sicuro che darò il meglio delle mie possibilità“.

Foto: twitter ufficiale Bayern Monaco