Coutinho si presenta all’Aston Villa: “E’ un piacere essere in questo grande club. Da Gerrard ho imparato tanto”

Philippe Coutinho si è presentato ai tifosi dell’Aston Villa dopo il trasferimento in prestito dal Barcellona: “È un piacere essere qui, in questo grande club. Ho parlato con Gerrard delle ambizioni che ci sono qui e non vedo l’ora di divertirmi. Conosco Steven da tanto tempo, ho giocato con lui e ho imparato tanto. Non posso che avere grande ammirazione nei suoi confronti”.

FOTO: Twitter Aston Villa