Coutinho, parla l’agente: “Vuole tornare in Premier”

L’agente di Philippe Coutinho, Joorabchian, durante un’intervista a talkSPORT ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro dell’asso brasiliano: “Ama la Premier League. Vuole tornare, ma l’aspetto finanziario gioca un ruolo importante. Dopo la Champions prenderemo una decisione”. Attualmente Coutinho è un calciatore del Bayern Monaco, in prestito dal Barcellona; in passato ha giocato con la maglia del Liverpool, dal quale i blaugrana lo hanno prelevato per la cifra “monster” di 160 milioni di euro.

Foto: Twitter Bayern Monaco