Coutinho: “Non è stata una buona stagione, ma voglio vincere con il Barcellona”

Dal ritiro del Brasile, impegnato in Coppa America, Coutinho ha parlato della sua passata stagione e del suo futuro al Barcellona. Al primo anno in Spagna, l’ex Inter e Liverpool ha realizzato solo 11 reti, di cui 5 in Liga, in 53 partite complessive. Un bilancio non positivo, come ammesso dalla stessa stella verdeoro. “So che la mia non è stata una buona stagione, non ho reso come speravo. La mia volontà è sempre stata quella di dare il massimo, e spero che tutto ciò che è successo mi sia di lezione. Voglio di più ed il mio desiderio è assumermi le mie responsabilità e trionfare con il Barcellona e con il Brasile. Queste sono le mie intenzioni. Nessuno sa cosa succederà, l’unica cosa che so è che ho un contratto con il Barcellona e che ho sempre voluto vincere con questa squadra. E allo stesso modo ora sto pensando soltanto al Brasile”.

Foto AS