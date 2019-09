Coutinho: “Ho scelto il Bayern per vincere tutto, anche Klopp mi ha fatto gli auguri”

Philippe Coutinho, nuovo fantasista del Bayern Monaco, ha parlato ai media brasiliani dopo la sfida con il Perù: “Sono molto felice di essere al Bayern Monaco e voglio fare una grande stagione per poter vincere tutto. Anche Klopp mi ha inviato un messaggio per farmi gli auguri per questa nuova avventura. Mi ha detto che il Bayern è una grande squadra e che in Bundesliga sarebbero stati molto contenti di potermi vedere in campo. È un grande allenatore, uno dei migliori al mondo. Un vero leader e ho imparato molto da lui, soprattutto dal punto di vista mentale”.

Foto: Bayern Monaco Twitter