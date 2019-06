Coutinho: “Futuro? Non so se resterò al Barcellona. Ora…”

Futuro tutto da decifrare per Philippe Coutinho. Il feeling tra il brasiliano e il Barcellona non è mai sbocciato definitivamente, ecco perché il classe ’92, attualmente impegnato in Copa America con la nazionale verdeoro, in estate potrebbe lasciare i Blaugrana. Lo stesso Coutinho ai microfoni della stampa brasiliana ha parlato così del suo futuro: “Non so se continuerò al Barcellona. Nessuno conosce il futuro. Ora mi concentro soltanto sul giocare con la Nazionale”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League.