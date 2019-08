Coutinho-Bayern, è ufficiale! Il comunicato del Barcellona

Il Bayern aveva comunicato un principio di accordo da qualche giorno, poi ieri Philippe Coutinho era sbarcato a Monaco per sostenere le visite mediche e le cifre dell’affare erano state svelate. Ora, però, è il Barcellona a rendere il tutto ufficiale. Tutto confermato, ecco la nota del club blaugrana: “FC Barcellona e Bayern Monaco hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Philippe Coutinho al club tedesco per la stagione 2019/20. Il Bayern Monaco pagherà 8,5 milioni di euro e lo stipendio del giocatore. L’accordo prevede inoltre un’opzione di acquisto in favore del Bayern fissata a 120 milioni di euro. FC Barcellona ringrazia pubblicamente Philippe Coutinho per il suo impegno e la sua dedizione e gli augura il meglio in questa nuova fase della sua carriera“.

Foto: Barca Blaugranes